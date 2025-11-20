Ardahan'da termometreler eksi 13'ü gördü: Ağaçlar ve çiçekler kırağı tuttu

Ardahan’da hava sıcaklığının gece eksi 13 dereceye kadar düştüğü Göle ilçesinde bitki ve ağaçlar kırağı tuttu.
Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ardahan’da uzun süredir etkili olan sıcak havanın ardından dondurucu soğuklar başladı. Soğuk havanın dün gece etkisini artırdığı Ardahan’da kırağı etkili oldu. Kura Nehri kıyısında bitkiler, ağaç dalları, park ve bahçeler beyaza büründü.
Kışın başladığını söyleyen vatandaşlar, ’’Kış artık başladı diyebiliriz. Şu anda ağaçlar kırağı tuttu. Kısa sürede kar yağışı da başlar ve kent beyaza bürünür. Şu anda manzara çok güzel ama kış biraz çetin geçiyor. Şundan sonra Allah yardımcımız olsun.’’
Termometreler Ardahan’da eksi 6, Gölede eksi 13, Çıldır’da eksi 7, Posof’ta eksi 1, Damal’da eksi 8 ve Hanak’ta eksi 9 dereceyi gösterdi.