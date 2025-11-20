Yeni Şafak
Göz gözü görmeyecek: Meteoroloji alarm verdi, Türkiye genelinde etkili olacak

11:4120/11/2025, Perşembe
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, lodosla taşınan çöl tozunun Türkiye genelinde etkisini artıracağı uyarısında bulundu. Yurdun büyük bölümünde gökyüzü puslu ve bulanık bir görünüme bürünürken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Uzmanlar, solunum rahatsızlığı riskine karşı vatandaşları uyarıyor.

Türkiye genelinde bugün dikkat çekici bir atmosfer bekleniyor. Lodosun şiddetlenmesiyle taşınan çöl tozu yoğunluğu artarken, birçok bölgede gökyüzü yer yer puslu ve bulanık görünecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde lodosun etkisiyle taşınan çöl tozuna karşı uyardı.

Hava mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının biraz artarak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.


Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya Kesimi'nde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.


Uzmanlar, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar için solunum riski uyarısı yaparak, mümkün olduğunca kapalı alanlarda kalınmasını ve maske kullanılmasını tavsiye ediyor.

Bugün beklenen hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edremit Körfezi ile Muğla'nın batı çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 

Lodosla birlikte gelen çöl tozu nedeniyle bir çok bölgede hava puslu olacak. İç ve doğu bölgelerde yer yer sis görüleceği de tahmin ediliyor.

Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle

  • Kırklareli: 20 derece.
  • İstanbul: 20 derece.
  • Denizli: 22 derece.
  • İzmir: 23 derece.
  • Adana: 27 derece.
  • Ankara: 17 derece.
  • Samsun: 23 derece.
  • Malatya: 12 derece.
  • Diyarbakır: 17 derece.
  • Gaziantep: 19 derece.



















