Su krizine karşı hazırlık yapılmalı: Bu kış sıcak günler daha fazla olacak

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve beklenen yağışların düşmemesi, kuraklık endişelerini artırdı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, kasım ayında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ve su kaynakları açısından zorlu bir dönem yaşandığını söyledi.

Kasım ayının ikinci yarısında yağış beklentisinin düşük olduğunu belirten Tek, “Aralık ayı tahminlerinde, ayın sıcak geçtiğini ve yağışların çoğu bölgede yetersiz kaldığını söyleyebiliriz” diye konuştu. Ocak ayı tahminlerinde de sıcaklıkların Batı’da ortalamanın 1 derece, Doğu’da 2 derece üzerinde olacağının öngörüldüğünü ifade eden Tek, bunun sıcak günlerin soğuk günlerden daha fazla olacağı anlamına geldiğini belirtti.