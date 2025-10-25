Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
46 yıldır böyle yağış görmedim

46 yıldır böyle yağış görmedim

04:0025/10/2025, Cumartesi
G: 25/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bülent Kaptanoğlu
Bülent Kaptanoğlu

İzmir Foça, önceki gün tarihinin en şiddetli yağışlarından birini yaşadı.

Sadece 12 saat içinde metrekareye 155 kilogram yağış düştü. İlçede 250 ev, 38 iş yeri, 4 kamu binası ve 5 araçta hasar meydana geldi. Sokakların çamurla dolduğu ilçede, vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlik yaparken, belediye ekipleri de bölgede çalışma yaptı. Yenifoça Mahallesi’nde etkili olan selin ardından yolların çamurla kaplandığı, bazı bölgelerde suların henüz çekilmediği görüldü. Evini su basan bir vatandaş, “Önceki gün buraya yoğun bir şekilde su geldi bahçemizi ve evimizi su bastı. Mutfak kapımızda da içeri girerek bütün evimiz su oldu. 15 dakika içinde bu hale geldi. 46 yıldır Foça’dayım böyle bir felaket görmedim" dedi.

ARACI CÜZDANI VE GÖMLEĞİ BULUNDU

Sel sularına kapılan Bülent Kaptanoğlu’nu (70) arama çalışmaları, AFAD, jandarma, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından aralıksız sürdürülüyor. İzmir Valisi Süleyman Elban, “Aracına ve cüzdanına ulaşıldı ancak kendisine henüz rastlanmadı" dedi. Vali Elban, ilçede hayatın normale dönmeye başladığını belirtti. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ise, “Günün aydınlanmasıyla hem kıyıdan hem de suyun içinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdık. Dronla havadan izleme yapılıyor, arama-kurtarma köpekleri de görevde” dedi. 17 kilometre uzunluğundaki Bucak Deresi boyunca arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



#İzmir
#Foça
#Afet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU EKRANI || TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvurusu ne zaman? TOKİ E-Devlet başvuru detayları