46 yıldır böyle yağış görmedim

Sadece 12 saat içinde metrekareye 155 kilogram yağış düştü. İlçede 250 ev, 38 iş yeri, 4 kamu binası ve 5 araçta hasar meydana geldi. Sokakların çamurla dolduğu ilçede, vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlik yaparken, belediye ekipleri de bölgede çalışma yaptı. Yenifoça Mahallesi’nde etkili olan selin ardından yolların çamurla kaplandığı, bazı bölgelerde suların henüz çekilmediği görüldü. Evini su basan bir vatandaş, “Önceki gün buraya yoğun bir şekilde su geldi bahçemizi ve evimizi su bastı. Mutfak kapımızda da içeri girerek bütün evimiz su oldu. 15 dakika içinde bu hale geldi. 46 yıldır Foça’dayım böyle bir felaket görmedim" dedi.