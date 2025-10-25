46 yıldır böyle yağış görmedim

İzmir Foça, önceki gün tarihinin en şiddetli yağışlarından birini yaşadı.
Sadece 12 saat içinde metrekareye 155 kilogram yağış düştü. İlçede 250 ev, 38 iş yeri, 4 kamu binası ve 5 araçta hasar meydana geldi. Sokakların çamurla dolduğu ilçede, vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlik yaparken, belediye ekipleri de bölgede çalışma yaptı. Yenifoça Mahallesi’nde etkili olan selin ardından yolların çamurla kaplandığı, bazı bölgelerde suların henüz çekilmediği görüldü. Evini su basan bir vatandaş, “Önceki gün buraya yoğun bir şekilde su geldi bahçemizi ve evimizi su bastı. Mutfak kapımızda da içeri girerek bütün evimiz su oldu. 15 dakika içinde bu hale geldi. 46 yıldır Foça’dayım böyle bir felaket görmedim" dedi.
ARACI CÜZDANI VE GÖMLEĞİ BULUNDU
Sel sularına kapılan Bülent Kaptanoğlu’nu (70) arama çalışmaları, AFAD, jandarma, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından aralıksız sürdürülüyor. İzmir Valisi Süleyman Elban, “Aracına ve cüzdanına ulaşıldı ancak kendisine henüz rastlanmadı" dedi. Vali Elban, ilçede hayatın normale dönmeye başladığını belirtti. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ise, “Günün aydınlanmasıyla hem kıyıdan hem de suyun içinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdık. Dronla havadan izleme yapılıyor, arama-kurtarma köpekleri de görevde” dedi. 17 kilometre uzunluğundaki Bucak Deresi boyunca arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.