Foça’da selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları 2’nci gününde

09:3024/10/2025, Cuma
DHA
İzmir'in Foça ilçesinde dün sel sularına kapılıp kaybolan Bülent Kaptanoğlu’nu (70) arama, kurtarma çalışmaları karada ve denizde sürüyor. İlçede selin yaraları sarılmaya çalışılırken, temizlik ve su tahliye çalışmaları devam ediyor.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından dün öğle saatlerinde sağanak başladı. Sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla dolarken, ev ve iş yerlerini de su bastı.

 İlçede deniz ile sel suları birleşti. Bölgede AFAD, Karayolları, DSİ, emniyet, jandarma, belediye, itfaiye, sağlık ekipleri çalışma başlattı. İlçeye 12 saatte metrekarede 155,4 kilogram yağmur düştü.

 Yeni Foça Bucak mevkisinde, yoğun yağış sonucu oluşan sele aracıyla kapılan Bülent Kaptanoğlu kayboldu. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen emekli banka çalışanı Kaptanoğlu'nu bulmak için ekipler çalışma başlattı

Havanın kararmasıyla arama çalışmaları sadece karada devam etti. Bugün günün ilk ışıklarıyla birlikte 43 dalgıç ile suda, 80 personel ile kıyıda arama çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarda 5 de dron kullanıyor. Sahil Güvenlik ekipleri de arama kurtarma çalışmalarına denizde devam ediyor.

 İlçede selin yaraları sarılmaya çalışılırken, temizlik ve su tahliye çalışmaları bölgede 707 personel ile sürdürülüyor.

#İzmir
#Foça
#Sel
