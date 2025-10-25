Yeni Şafak
Sağanak yağış İstanbul’da vatandaşlara zor anlar yaşattı

10:2825/10/2025, Cumartesi
AA
İstanbul'da sağanak nedeniyle su birikintisinin oluştuğu yollarda araçlar güçlükle ilerledi
Bayrampaşa'daki suyla dolan Ulaştırma Kavşağı trafiğe kapatılırken, Fatih Fevzipaşa Caddesi'nin bir kısmında ve kaldırımda oluşan su birikintisi nedeniyle vatandaşların yürümekte zorlandığı görüldü.

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu yollarda bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul Valiliğinin kent genelinde beklenen gök gürültülü sağanak için sarı kodlu meteorolojik uyarısının ardından, gece saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu.

Sağanak nedeniyle kentin bazı bölgelerinde su birikintileri oluştu, araçlar ve vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti.

Bayrampaşa'da Cevatpaşa Mahallesi otogar bağlantı yolu üzerindeki Ulaştırma Kavşağı'nda sağanak nedeniyle su birikti. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kavşakta park halindeki bazı araçlar biriken suyun içinde kaldı.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek kavşağı trafiğe kapattı.

Bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, ekipler araçları alternatif güzergahlara yönlendirdi.

Belediye ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Sağanak nedeniyle Bahçeşehir Tahtakale mevkisi yan yolda da su birikintisi oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yolda araç yoğunluğu yaşandı.

Fatih Fevzipaşa Caddesi'nin bir kısmında oluşan su birikintisi, kaldırıma da ulaştı. Vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, yolda da araçlar güçlükle ilerledi.




#Bayrampaşa
#Tahtakale
#İstanbul
