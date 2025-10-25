Megakentte beklenen yağış etkili oldu: Vatan Caddesi'nde yol çöktü İstiklal Caddesi sular altında kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, İstanbul için sarı kodlu uyarı ile ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşım gibi konularda vatandaşlar, dikkatli olmaları yönünde uyarılmıştı. Beklenen sağanak gece saatlerinde etkili oldu. Megakentte birçok nokta sular altında kaldı.