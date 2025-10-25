Megakentte beklenen yağış etkili oldu: Vatan Caddesi'nde yol çöktü İstiklal Caddesi sular altında kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle Taksim'de cadde ve sokaklar sular altında kalırken, İstiklal Caddesi de göle döndü. Sabaha karşı Vatan Caddesi’nde yol çökmesi meydana geldi. Çökme nedeniyle bir ticari taksi takla attı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, İstanbul için sarı kodlu uyarı ile ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşım gibi konularda vatandaşlar, dikkatli olmaları yönünde uyarılmıştı. Beklenen sağanak gece saatlerinde etkili oldu. Megakentte birçok nokta sular altında kaldı.
Sağanak nedeniyle Taksim'de cadde ve sokaklar sular altında kalırken, İstiklal Caddesi de göle döndü.
Vatan Caddesi’nde sağanak yağış nedeniyle saat 05.30 sıralarında yol çökmesi meydana geldi. Cadde üzerinde yaklaşık 3 metre derinliğinde, 6 metrekare genişliğinde bir çukur oluştu.
Gece boyu etkisini sürdüren ve yer yer sellere neden olan yağış nedeniyle meydana gelen çökme sırasında seyir halindeki 34 TKH 16 plakalı ticari taksi çukura düşmemek için ani manevra yapınca ters dönerek takla attı
Yağışla birlikte yer yer gök gürültüsü duyulurken, şimşekler ise geceyi aydınlattı. Kent genelinde devam eden yağışın sabah saatlerinde etkisini yitireceği öğrenildi.