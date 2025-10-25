Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Şiddetli yağış sonrası Bakırköy'de alt geçidi su bastı

Şiddetli yağış sonrası Bakırköy'de alt geçidi su bastı

09:2525/10/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur gece saatlerinde etkisini arttırdı. Bakırköy Sahil yolunda bir alt geçici su bastı. Sahil yolunda birçok noktada da su birikintileri oluştu.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur gece etkisini arttırarak devam etti. Şiddetli yağış nedeniyle Bakırköy Yeşilköy Florya alt geçidi yağmur suları ile doldu.

Bazı araçlar sudan geçemeyince yolunu değiştirdi. Bazı araçlar ise yolda güçlükle ilerledi. Araç sürücüleri hızlarını düşürerek alt geçitten geçerken İBB ekipleri de su biriken yolda çalışma başlattı.





Yağmur sularının biriktiği bir nokta ise Eski Havalimanı Caddesiydi. Caddenin bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri cadde üzerinde güçlükle ilerlerken bazı araç sürücüleri de suya girmemek için araçları ile yolda manevra yapmak zorunda kaldı.




#bakırköy
#su baskını
#yağış
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSU: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, tarih açıklandı mı? İstanbul, Ankara, İzmir...