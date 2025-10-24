Yeni Şafak
AKOM’dan megakente kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

12:2724/10/2025, Cuma
IHA
AKOM tarafından kent genelinde öğle saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve kuvvetli yağış geçişlerinin beklendiği duyuruldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) kent genelinde öğle saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve kuvvetli yağış geçişlerinin beklendiğini açıklarken, ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi risklere karşı tedbirli olunması konusunda uyardı.

AKOM tarafından kent genelinde öğle saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve kuvvetli yağış geçişlerinin beklendiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Yağışların bugün öğle saatlerinde İstanbul’un batı ilçeleri olan Silivri, Çatalca ve Arnavutköy’den başlayacağı tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin, cumartesi sabahı saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği belirtiliyor. Batı ilçelerde başlayan yağış sisteminin, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor. AKOM, özellikle akşam saatlerinde yaşanması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi risklere karşı tedbirli olunması konusunda uyarıyor" ifadelerine yer verildi.



#istanbul
#hava durumu
#AKOM
#uyarı
