Şırnak’a 27’si uzman 55 doktor atandı

Milletvekili Arslan Tatar, yaptığı açıklamada, sağlık alanında Şırnak’a önemli bir destek sağlandığını belirterek, "Şırnak’ımıza 27’si uzman olmak üzere toplam 55 doktor atandı. Sağlık alanında Şırnak’ımıza değerli katkılarından dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu’na şükranlarımı sunuyorum. Şırnak’ımıza hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.