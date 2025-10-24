Yeni Şafak
Şırnak’a 27’si uzman 55 doktor atandı

24/10/2025, Cuma
G: 24/10/2025, Cuma
AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, kente 27’si uzman olmak üzere toplam 55 doktorun atandığını açıkladı.

Milletvekili Arslan Tatar, yaptığı açıklamada, sağlık alanında Şırnak’a önemli bir destek sağlandığını belirterek, "Şırnak’ımıza 27’si uzman olmak üzere toplam 55 doktor atandı. Sağlık alanında Şırnak’ımıza değerli katkılarından dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu’na şükranlarımı sunuyorum. Şırnak’ımıza hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.


Atanan doktorların kısa sürede görev yerlerine başlayacaklarını aktaran Tatar, bu sayede Şırnak merkez ve ilçelerinde sağlık hizmetlerinin daha etkin ve erişilebilir hale geleceğini kaydetti. Atama kapsamında görevlendirilen uzmanlık alanları arasında çocuk sağlığı, göz hastalıkları, psikiyatri, kadın hastalıkları, acil tıp, anestezi, tıbbi onkoloji, çocuk romatolojisi, enfeksiyon hastalıkları, genel cerrahi, kardiyoloji, romatoloji, ortopedi, nefroloji, çocuk nörolojisi ve pratisyen hekimlik branşları yer aldı.



