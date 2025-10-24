Pakistanlı öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı’na ziyaret: Kardeşlik köprüsü yeni nesillerle güçleniyor

Bakan Yusuf Tekin tarafından karşılanan öğrenciler, iki ülke arasındaki köklü dostluğun eğitim alanındaki yansımalarını yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Bakan Tekin, konuşmasında gençlerin Pakistan–Türkiye kardeşliğinin meşalesini taşıyan örnek bireyler olduğunu vurguladı. Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğun birçok ülke için model teşkil ettiğini ifade eden Tekin, “Genç nesillerimiz, karşılıklı saygı, güven ve ortak değerler üzerine kurulu bu güçlü bağı daha da ileriye taşıyacaktır” dedi.Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid ise, heyete gösterilen misafirperverlik ve yakın ilgi için Milli Eğitim Bakanlığı’na teşekkür etti. Büyükelçi Junaid, iki ülke arasındaki derin ve kardeşçe bağların her geçen gün güçlendiğini belirterek, “Bu ziyaret, eğitim, gençlik ve insanlar arası ilişkilerde iş birliğimizi daha da pekiştirecektir” ifadelerini kullandı.