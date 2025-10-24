Yeni Şafak
Pakistanlı öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı’na ziyaret: Kardeşlik köprüsü yeni nesillerle güçleniyor

24/10/2025, Cuma
Pakistanlı öğrenciler Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı’nı ziyaret etti.
Pakistan Başbakanı Muhammed Shehbaz Şerif’in özel girişimiyle Türkiye’ye gelen ve akademik başarılarıyla öne çıkan Pakistanlı öğrencilerden oluşan heyet, Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı’nı ziyaret etti.

Bakan Yusuf Tekin tarafından karşılanan öğrenciler, iki ülke arasındaki köklü dostluğun eğitim alanındaki yansımalarını yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Bakan Tekin, konuşmasında gençlerin Pakistan–Türkiye kardeşliğinin meşalesini taşıyan örnek bireyler olduğunu vurguladı. Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğun birçok ülke için model teşkil ettiğini ifade eden Tekin, “Genç nesillerimiz, karşılıklı saygı, güven ve ortak değerler üzerine kurulu bu güçlü bağı daha da ileriye taşıyacaktır” dedi.Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid ise, heyete gösterilen misafirperverlik ve yakın ilgi için Milli Eğitim Bakanlığı’na teşekkür etti. Büyükelçi Junaid, iki ülke arasındaki derin ve kardeşçe bağların her geçen gün güçlendiğini belirterek, “Bu ziyaret, eğitim, gençlik ve insanlar arası ilişkilerde iş birliğimizi daha da pekiştirecektir” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler Türkiye’yi yakından tanıdı

Öğrenci heyeti adına konuşan Anna Farooqi de, bu ziyaretin öğrenciler için ufuk açıcı bir deneyim olduğunu söyledi. Farooqi, Pakistan Başbakanı Shehbaz Şerif’e teşekkür ederek, “Türkiye’nin eğitim sistemini ve iki ülke ilişkilerinin tarihi derinliğini yakından tanıma imkânı bulduk” dedi.

Ziyaretin ardından öğrenciler, Ankara’daki Pakistan Büyükelçiliği’ne giderek diplomatik misyonun işleyişine dair bilgi aldı. Program, Türkiye ile Pakistan arasında eğitim ve kültürel etkileşimin artırılmasına yönelik güçlü iradeyi bir kez daha ortaya koyarken, iki ülke dostluğunun genç kuşaklar eliyle geleceğe taşınmasını hedefliyor.

