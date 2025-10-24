Putin: Temaslarda bulunmak, savaşı sürdürmekten daha iyidir

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Budapeşte’de düzenlenmesi planlanan zirveyi iptal ettiğine dair açıklamasını yorumlayan Putin, “Görüşmenin kendisi ve yeri ABD tarafından önerilmişti” dedi. Zirvenin ‘büyük olasılıkla’ ertelendiğini ifade eden Putin, diyaloğun önemine dikkati çekerek, “Temaslarda bulunmak, savaşı sürdürmekten her zaman daha iyidir. Bu yüzden diyaloğun devamını her zaman destekledik ve şimdi de destekliyoruz” ifadelerini kullandı. Zirve için kapsamlı hazırlık yapılması gerektiğini vurgulayan Putin, bu süreçte iki ülke dışişleri bakanlarının öncelikli olarak çalışmalara başlamasının önemine işaret etti.