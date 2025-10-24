Seramik mühendisliği birikimiyle yöneldiği porselen dekorlamada kültürel miras taşıyıcısı ünvanı aldı

Kama, porselen dekorlamanın ince iş olduğuna işaret ederek, boyama yapıldıktan sonra ürünün defalarca fırına girdiğini ve en ufak hatada bozuk çıktığını anlattı.





Sorunları mühendislik tecrübelerinden dolayı öncesinden tahmin ettiğini dile getiren Kama, "Malzeme bilgimden, boyalarla ilgili teknik bilgimden dolayı sorunlar minimum oluyor. Sadece boyama ve sanat yapmıyorum, teknik kısmına da hakimim. O yüzden ikisini harmanlamak benim için çok keyifli. Mesleğimden uzaklaşmamış gibi hissediyorum." diye konuştu.





Kama, işinde en iyisi olmayı hedeflediğinden bahsederek, "Hiçbir zaman ben oldum demem. Her zaman gidilecek mesafe var ve o mesafeyi kat etmek gerektiğini düşünüyorum. İşimi elimden geldiği kadar ilerletmeye, yeni teknikleri Türkiye'ye getirmeye çalışıyorum. Bunu öğrencilerime de aktarmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.