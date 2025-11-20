Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya bin askerin cenazesini Ukrayna’ya teslim etti

Rusya bin askerin cenazesini Ukrayna’ya teslim etti

17:4520/11/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Rusya Ukrayna’ya asker cenazelerini teslim etti
Rusya Ukrayna’ya asker cenazelerini teslim etti

Ukrayna Savaş Esirleri Koordinasyon Merkezi, Rusya ile gerçekleştirilen cenaze takası kapsamında bin Ukraynalı savaş esiri askerin cenazesinin, Rus kaynaklar ise Ukrayna’dan 30 Rus askerinin naaşının teslim alındığını açıkladı.

Ukrayna Savaş Esirleri Koordinasyon Merkezi, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta hayatını kaybeden savaş esiri askerlere ilişkin bir cenaze takası gerçekleştirildiğini bildirdi. Merkez tarafından yapılan açıklamada, takas kapsamında Rusya’dan bin Ukrayna askerinin cenazesinin teslim alındığı belirtildi. Açıklamada, sağladığı işbirliği nedeniyle Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne (ICRC) teşekkür edilirken, "Güvenlik kuvvetlerine bağlı soruşturmacılar ve Ukrayna İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililer, teslim alınan cansız bedenlerin kimliklerinin tespiti için çalışmalara başlayacak" denildi. Rus kaynaklar ise "İstanbul’daki barış görüşmeleri kapsamında gerçekleştirilen takas kapsamında Rusya, Ukrayna tarafından 30 Rus askerin cenazesini teslim almıştır" açıklamasını yaptı.

Rusya’nın 2022 tarihinde başlattığı Ukrayna’yı işgalinden bu yana taraflar canlı savaş esirleri de dahil olmak üzere birçok kez takas gerçekleştirmişti. Rusya ve Ukrayna arasında yapılan 3. tur barış müzakereleri 23 Temmuz tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmişti. Türkiye’nin ev sahipliğinde Çırağan Sarayı’nda yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürerken, iki ülke asker ve sivil esirlerin takasında anlaşmaya varmıştı.




#Rusya
#Ukrayna
#asker
#cenaze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kabir ziyaretinde okunacak dualar: Mezarlıkta hangi dualar okunur? İşte ölmüş yakınlarının ruhu için okunan en faziletli dua