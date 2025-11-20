Rusya bin askerin cenazesini Ukrayna’ya teslim etti

Ukrayna Savaş Esirleri Koordinasyon Merkezi, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta hayatını kaybeden savaş esiri askerlere ilişkin bir cenaze takası gerçekleştirildiğini bildirdi. Merkez tarafından yapılan açıklamada, takas kapsamında Rusya’dan bin Ukrayna askerinin cenazesinin teslim alındığı belirtildi. Açıklamada, sağladığı işbirliği nedeniyle Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne (ICRC) teşekkür edilirken, "Güvenlik kuvvetlerine bağlı soruşturmacılar ve Ukrayna İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililer, teslim alınan cansız bedenlerin kimliklerinin tespiti için çalışmalara başlayacak" denildi. Rus kaynaklar ise "İstanbul’daki barış görüşmeleri kapsamında gerçekleştirilen takas kapsamında Rusya, Ukrayna tarafından 30 Rus askerin cenazesini teslim almıştır" açıklamasını yaptı.

Rusya’nın 2022 tarihinde başlattığı Ukrayna’yı işgalinden bu yana taraflar canlı savaş esirleri de dahil olmak üzere birçok kez takas gerçekleştirmişti. Rusya ve Ukrayna arasında yapılan 3. tur barış müzakereleri 23 Temmuz tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmişti. Türkiye’nin ev sahipliğinde Çırağan Sarayı’nda yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürerken, iki ülke asker ve sivil esirlerin takasında anlaşmaya varmıştı.