Bakım sırasında akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

00:1421/11/2025, Cuma
DHA
Aydan Yılmaz'ın hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mersin'de elektrik hattı bakım çalışması sırasında iki işçi akıma kapıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerden Aydın Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik hattı bakım çalışması sırasında akıma kapılan 2 işçiden Aydın Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Diğer işçi Yasin Çelik'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, 15 Kasım'da ilçeye bağlı Tarsus–Çamlıyayla kara yolundaki elektrik şantiyesinde meydana geldi. Elektrik bakım hattı çalışması sırasında işçilerden Aydın Yılmaz ve Yasin Çelik, iddiaya göre yüksek gerilim tellerine temas ederek akıma kapıldı. Ağır yaralanan 2 işçi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Aydın Yılmaz, 5 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Diğer işçi Yasin Çelik'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yılmaz'ın cenazesini, memleketi Ordu’nun Gölköy ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



#Mersin
#Elektrik
#Bakım
