Bakım sırasında akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

Olay, 15 Kasım'da ilçeye bağlı Tarsus–Çamlıyayla kara yolundaki elektrik şantiyesinde meydana geldi. Elektrik bakım hattı çalışması sırasında işçilerden Aydın Yılmaz ve Yasin Çelik, iddiaya göre yüksek gerilim tellerine temas ederek akıma kapıldı. Ağır yaralanan 2 işçi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Aydın Yılmaz, 5 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Diğer işçi Yasin Çelik'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yılmaz'ın cenazesini, memleketi Ordu’nun Gölköy ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.