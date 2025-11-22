Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Lise öğrencilerine otomobil çarptı: Genç kız hayatını kaybetti

Lise öğrencilerine otomobil çarptı: Genç kız hayatını kaybetti

00:4622/11/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan 17 ve 18 yaşlarındaki iki lise öğrencisine otomobil çarptı. Meydana gelen kazada 17 yaşındaki öğrenci olay yerinde hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin yayalara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Oğuzhan D. idaresindeki 07 VD 288 plakalı otomobil, D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencileri Şükran Ela Özseven (17) ve Nadya B'ye (18) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri Özseven'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.



#antalya
#Serik
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VATANDAŞLIK MAAŞI SON AÇIKLAMALAR: Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL olacak, kimler başvurabilir?