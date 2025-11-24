Yeni Şafak
Kız yurdunda zehirlenme şüphesi: 23 öğrenci hastanelik oldu

14:5324/11/2025, Pazartesi
DHA
Sakarya
Sakarya

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir vakfın yurdunda kalan ve dışarıdan söyledikleri tavuk döneri yedikten sonra rahatsızlanan 23 kız öğrenci, hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'da bir vakfın yurdunda kalan 23 kız öğrenci, dün akşam dışarıdan söyledikleri tavuk döneri yedikten sonra bulantı ve kusma şikayetleri yaşadı. İhbarla yurda sağlık ekipleri yönlendirildi.



Tedavi altına alındılar


Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, ambulanslarla Serdivan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Öğrencilerden bazılarının tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği, kalanların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.


Tedavisi süren öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatırken, zehirlenmenin kesin nedeninin laboratuvar sonuçlarının ardından netlik kazanacağı belirtildi.




