Haberler peş peşe geldi! İki ilde zehirlenme vakası: 200'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı

08:5623/11/2025, Pazar
IHA
AA
Sonraki haber
Adıyaman'da 70 üniversite öğrencisi, Sakarya'da ise 171 hükümlü hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da 70 üniversite öğrencisi, Sakarya'da ise 171 hükümlü hastaneye kaldırıldı.

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde bulunan açık cezaevinde akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 171 hükümlü ve Adıyaman'daki 70 üniversite öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız ve erkek öğrencilerinin kaldığı yurtlarda meydana geldi. Yurtlarda akşam yemeğinin 70 öğrenci, rahatsızlandı.

Mide bulanması ve baş dönmesi şikayetleri görülen 70 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından öğrenciler, servise alınarak tedavileri başlatıldı. Tedavileri süren öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, öğrencileri hastanede ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sakarya'da açık cezaevindeki 131 hükümlü gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sakarya Valiliği, açık cezaevindeki 131 hükümlünün gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedbir amaçlı hastaneye sevk edildiğini, şu ana kadar ciddi sağlık durumuna rastlanmadığını bildirdi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Ferizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda (Sakarya Açık Ceza İnfaz Kurumu) akşam saatlerinde dağıtılan akşam yemeği sonrasında bazı hükümlülerde kusma gibi gıda zehirlenmesi belirtilerinin görüldüğü ve ilk müdahalelerinin kurum revirinde yapıldığı kaydedildi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

  • "Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 131 hükümlü tedbir amaçlı hastanelere sevk edilmiş olup, şu ana kadar herhangi bir ciddi sağlık durumuna rastlanmamıştır. Ayrıca önlem olarak açık cezaevi içerisinde sahra hastanesi kurulmuştur. Konuya ilişkin inceleme ve araştırmalar başlatılmış olup, hastaların genel durumu yakından takip edilmektedir."


