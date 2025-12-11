Park halindeki kamyonet küle döndü

Efendibey Mahallesi Saylan Sokak’ta park halinde bulunan 51 AEU 708 plakalı kamyonetten duman yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kamyonet kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.