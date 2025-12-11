Yeni Şafak
Park halindeki kamyonet küle döndü

00:4611/12/2025, Perşembe
IHA
Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.
Niğde'de park halindeki kamyonette yangın çıktı. Alevler olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Niğde’de park halindeki bir kamyonet, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Efendibey Mahallesi Saylan Sokak’ta park halinde bulunan 51 AEU 708 plakalı kamyonetten duman yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kamyonet kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.



#Niğde
#Kamyonet
#Yangın
