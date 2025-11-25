70 yıldır bakır kalaylıyor: Eskiden çok güzeldi

"ESKİDEN ÇOK GÜZELDİ"





Yaşatmaya çalıştığı zanaat ile ilgili bilgiler veren Mehmet Kaya, “Önce tavlanır, ilaçlanır, yıkanır ve doğrultulur. Ondan sonra kalaylama işlemine geçilir. En keyifli yanı kalaylama anı ama malzemeyi sürtmesi biraz zor. Eskiden kalaycılık çok güzeldi. İlgi vardı. Güzel evlere gider, işlerdik. Şimdi onlar kalmadı. Krom, alüminyum ve teflon tavalar çıkınca meslek yok olmaya başladı. Bakır da eskisi gibi değil, usta da kalmadı zaten. Bitti. Bizim zamanımızda çıraklık vardı. Arkadaşlarla güzel çalışır, gülerdik. Şimdi ilgilenen yok. Zanaat öldü, kimsenin ilgisini çekmiyor. Ben de ölürsem bu iş tamamen biter" diye konuştu.