Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Niğde
Niğde'de evde doğal gaz patlaması sonucu bir kişi yaralandı

Niğde'de evde doğal gaz patlaması sonucu bir kişi yaralandı

23:329/12/2025, Salı
AA
Sonraki haber

Niğde'de bir evde doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Selçuk Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairenin mutfağında patlama meydana geldi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.



Patlama sırasında mutfakta bulunan ve hafif şekilde yaralanan C.C'ye olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.



C.C'nin sağlık durumunun iyi olduğu evde ise küçük çapta hasar oluştuğu öğrenildi.



Patlamanın doğal gaz sıkışmasından meydana geldiği tespit edildi.



#Niğde
#Doğal gaz
#Patlama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi puanı ve sırası güncellendi