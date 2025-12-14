Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
Meriç Nehri’nde uyuşturucu operasyonu: 106 kilo zehir ele geçirildi

Meriç Nehri’nde uyuşturucu operasyonu: 106 kilo zehir ele geçirildi

17:2314/12/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Edirne
Edirne

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yunanistan’dan kayık ile Meriç Nehri üzerinden ülkeye sokulmak istenen uyuşturucu sevkiyatına yönelik düzenlenen operasyonda toplam 106 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar sonucu Yunanistan’dan kayık ile Meriç Nehri üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirileceği değerlendirilen uyuşturucu maddelere yönelik operasyon düzenlendi.

Meriç ilçesine bağlı Küplü köyü sınırları içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda, 5 adet valiz içerisinde 97 kilogram skunk ile 9 kilogram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 2 araç, 1 adet cep telefonu ve nehir üzerinden yasa dışı geçişte kullanılmaya çalışılan 1 tekne muhafaza altına alındı. Operasyon kapsamında 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheliler Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edileceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





#Meriç Nehri
#uyuşturucu
#zehir taciri
#Edirne
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3 bin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman?