Edirne'de 105 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Olaya ilişkin şüpheliler O.A. ve A.B. gözaltına alındı.
Edirne'nin Meriç ilçesinde 105 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı
Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Subaşı beldesinde iki evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Söz konusu evlerdeki aramada 95 kilogram sentetik uyuşturucu, 10 kilogram kokain ele geçirildi.
