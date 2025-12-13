Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne'de 105 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'de 105 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

17:3313/12/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Olaya ilişkin şüpheliler O.A. ve A.B. gözaltına alındı.
Olaya ilişkin şüpheliler O.A. ve A.B. gözaltına alındı.

Edirne'nin Meriç ilçesinde 105 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı

Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Subaşı beldesinde iki evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.


Söz konusu evlerdeki aramada 95 kilogram sentetik uyuşturucu, 10 kilogram kokain ele geçirildi.


Olaya ilişkin şüpheliler O.A. ve A.B. gözaltına alındı.



#Meriç Jandarma Komutanlığı
#operasyon
#uyuşturucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
La ilahe illallahul melikul hakkul mubin anlamı ve fazileti