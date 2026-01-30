HASTANEDEN AÇIKLAMA





Fatih Ürek'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası 15 Ekim 2025 tarihinde hastanemize kaldırılan ve o günden beri hastanemizde tedavi görmekte olan değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu 30 Ocak 2025 günü aniden kötüleşmiştir. Kardiyak arrest gelişen sanatçımıza, hekimlerimiz ve sağlık personellerimiz hızla müdahale etmiş, kendisine gerekli tüm ileri yaşam destek tedavileri uygulanmış; ancak ne yazık ki sonuç alınamamıştır. Hastamız tüm çabalara rağmen yapılan müdahalelere olumlu yanıt verememiş; ve saat 20.30'da hayatını kaybetmiştir. Sanatçımız Fatih Ürek’e Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.