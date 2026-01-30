Yeni Şafak
Trump'tan İran'a donanma ile gözdağı: Anlaşma olmazsa ne olacağını göreceğiz

Trump'tan İran'a donanma ile gözdağı: Anlaşma olmazsa ne olacağını göreceğiz

30/01/2026, Cuma
G: 30/01/2026, Cuma
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik askeri sevkiyatların artırıldığını belirterek, Venezuela’ya gönderilenden daha büyük bir donanmanın yolda olduğunu söyledi. Trump, Tahran’la bir anlaşma yapılmasının tercih edildiğini vurgulayarak, “İran'a anlaşma için son tarihi verdim; yalnız onlar biliyor. Anlaşma olursa iyi olur, olmazsa ne olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik çok sayıda gemiyi bölgeye gönderdiklerini belirterek, "(İran'la) Anlaşma yaparsak bu iyi olur; anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz." dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’daki bir başkanlık kararnamesi imza töreninde, İran'a ilişkin gündemi değerlendirdi.

"Anlaşma için son tarihi söyledim"

Trump, "Şu anda İran'a çok fazla sayıda gemi gönderiyoruz. İran'a anlaşma için son tarihi söyledim; yalnız onlar biliyor. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Anlaşma yaparsak bu iyi olur; anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca, İran'a doğru ilerleyen Amerikan filosunun Venezuela için Karayipler'e gönderdiklerinden daha büyük olduğunu söyledi.



