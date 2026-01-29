Trump: Anlaşmazsanız daha sert vuracağız

Askeri gerilimin zirveye tırmanması nedeniyle gözlerin çevrildiği körfez bölgesi ülkeleri, gerilimi düşürmek için yoğun bir mesai içinde. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, önceki gün İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’ye, herhangi bir saldırıda Suudi topraklarının ya da hava sahasının kullanılmayacağı garantisini vermişti. Arakçi, dün de Katar’ın başkenti Doha’da Katar Emiri Temim Bin Hammad Âl-i Sâni ile görüştü. Katar Emiri, ABD ve İran’dan gerilimi düşürmelerini isterken Arakçi, “Bunun için arabulucu ülkelerle diyalog halindeyiz” dedi. Gerilimin düşürülmesi çağrılarına Mısır da katıldı. Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Arakçi’nin yanı sıra ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile de görüşerek tarafları sakin olmaya ve gerilimi düşürmeye davet ettiklerini ilan etti. Abdulati, Mısır’ın gerilimin düşürülmesi için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunun altını çizdi.