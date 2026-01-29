Trump: Anlaşmazsanız daha sert vuracağız

Günlerdir İran’ı tehdit ederek Basra Körfezi ve Ortadoğu’daki üslerine askeri yığınak yapan ABD’nin tehditleri artarken Hürmüz Boğazı çevresinde tarafların askeri tatbikatlara girişmesi gerilimi zirveye taşıdı.
ABD Başkanı Donald Trump ise dün, yeni bir tehditte bulunarak İran yönetimine “Washington’un istediği gibi bir anlaşmayı kabul etmesi” çağrısı yaparak, “Aksi halde yeni saldırımız, bir öncekinden çok daha sert olacak” tehdidini savurdu. Trump, anlaşma kapsamında nükleer silah olmayacağını vurguladı. ABD’ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve ona eşlik eden üç savaş gemisinin Basra Körfezi’ne ulaşmasının ardından tehditlerini sertleştiren Trump, dün sabah yaptığı açıklamada da tehditlerini sürdürerek bölgeye yeni askeri filolar sevk etmeye devam ettiklerini bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise ülkesinin barışçıl nükleer teknolojiye sahip olma hakkını güvence altına alan ve nükleer silah edinmemesini de garanti eden bir anlaşmaya hazır olduğunu yineledi. Erakçi, ülkeye yönelik herhangi bir saldırıya da anında ve güçlü karşılık vermeye hazır olduklarını ifade etti.
KARŞILIKLI ASKERİ TATBİKATLAR
Trump’ın tehditleri ve İran yönetiminin karşı açıklamalarıyla iplerin iyice gerildiği bir dönemde ABD ve İran’ın Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi civarında askeri tatbikatlar başlatması dikkat çekiyor. ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (AFCENT) tarafından yapılan açıklamada, "AFCENT'in ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanı genelinde savaş hava gücünü konuşlandırma, sevk ve operasyonel sürdürülebilirliğini sağlama yeteneklerini göstermek için birkaç gün sürecek bir hazırlık tatbikatı gerçekleştirecek" denildi. İran ise buna karşılık Hürmüz Boğazı çevresindeki hava sahasında yapılacak askeri atış faaliyeti nedeniyle NOTAM (Havacılık Duyurusu) yayımladı. Duyuruya göre Hürmüz Boğazı hattında 27-29 Ocak tarihleri arasında askeri atış faaliyetleri gerçekleştirilecek. Söz konusu askeri faaliyetlerin, 5 deniz mili yarıçaplı dairesel bir alan içerisinde yapılacağı belirtilirken, tatbikat süresince bölgedeki hava sahasının yer seviyesinden 7 bin 620 metre (25 bin feet) yüksekliğe kadar kısıtlı ve tehlikeli olarak değerlendirileceği kaydedildi. Yetkililer, belirtilen tarihlerde bölgeden geçiş yapacak hava araçlarının NOTAM uyarılarını dikkate alması gerektiğini vurguladı.
Bölge ülkelerinden diplomatik çaba
- Askeri gerilimin zirveye tırmanması nedeniyle gözlerin çevrildiği körfez bölgesi ülkeleri, gerilimi düşürmek için yoğun bir mesai içinde. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, önceki gün İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’ye, herhangi bir saldırıda Suudi topraklarının ya da hava sahasının kullanılmayacağı garantisini vermişti. Arakçi, dün de Katar’ın başkenti Doha’da Katar Emiri Temim Bin Hammad Âl-i Sâni ile görüştü. Katar Emiri, ABD ve İran’dan gerilimi düşürmelerini isterken Arakçi, “Bunun için arabulucu ülkelerle diyalog halindeyiz” dedi. Gerilimin düşürülmesi çağrılarına Mısır da katıldı. Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Arakçi’nin yanı sıra ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile de görüşerek tarafları sakin olmaya ve gerilimi düşürmeye davet ettiklerini ilan etti. Abdulati, Mısır’ın gerilimin düşürülmesi için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunun altını çizdi.