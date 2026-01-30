Altın ve dolar fiyatı arasındaki bağlantı ne?

Geçen hafta altın fiyatı için son yaklaşık 20 yılın en güçlü haftası oldu. Buna karşılık ABD Doları için Mayıs 2025'ten bu yana en kötü hafta olarak kayda geçti. Bu durum, altın fiyatı ile dolar arasındaki bağlantıyı ortaya koyuyor.

Küresel işlem platformu Forex.com’da piyasa analisti olan Fawad Razaqzada, son günlerdeki yatırımcı davranışlarının "güvenli liman stratejisi ders kitabından çıkmış gibi" olduğunu söylüyor. Analiste göre, fiyat artışı, güçlü bir "korunma talebini" yansıtıyor:

"Buna karşılık yatırımcıların dolara ve tahvillere olan güveni sarsılmış görünüyor."

Geçen yıl doları, 2017'den bu yana en güçlü yıllık düşüşünü yaşadı ve diğer önemli para birimlerinden oluşan bir sepete karşı yüzde 9,5 değer kaybetti.

Birçok analist, ABD ekonomisine ilişkin belirsizlik, yatırımcıların ABD varlıklarından uzaklaşarak çeşitlendirmeye gitmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası yeni faiz indirimleri nedeniyle bu eğilimin 2026'da da süreceğini düşünüyor.















