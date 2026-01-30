30 Ocak Cuma altın fiyatları belli oldu. 29 Ocak Perşembe günü tarihi zirvesine ulaşan altında sert düşüş meydana geldi. Gram altında kayıp bir gecede 500 lirayı aştı. 5 bin 600 doları aşan ons altın ise 30 Ocak Cuma gününe 5 bin 200 dolarla başladı. 30 Ocak 2026 Cuma gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte haftanın son işlem gününde piyasalarda son durum…
Yatırımcıların güvenli limanı altın, Ocak ayının son işlem gününde hareketli bir seyir izliyor. Küresel piyasalarda gözler FED'in faiz kararı sonrası yaptığı açıklamalara çevrilirken, yurt içinde dolar kuru ve ons altın fiyatlarındaki değişimler etiketlere yansıdı.
Altın düştü mü?
Gram ve ons altın, 28-29 Ocak’taki sert yükselişin ardından bugün keskin bir düşüş yaşadı. Yükseliş öncesi seviyelerin de altına sarkan fiyatlarda, 29 Ocak akşamı satışların hızlandığı; ons altının bir gecede yaklaşık 350 dolar, gram altının ise 600 TL’ye varan değer kaybettiği konuşuluyor.
Gram altın ne kadar?
Gram altın fiyatı 7.299 TL
Çeyrek altın fiyatı
Çeyrek altın 12.720 TL
Yarım altın fiyatı
Yarım altın 25.441 TL
Cumhuriyet altını fiyatı
Cumhuriyet altını 50.720 TL
Ata Altın Satış: 53.131 TL
22 Ayar Bilezik Gramı: 7.527,49 TL
Altın fiyatları neden düştü?
2026 yılına yükselişlerle ve rekor denemeleriyle başlayan altının neden düştüğü araştırılıyor. Bu düşüşlerden en önemlisi son haftalarda yaşanan sert yükselişlerin ardından gelen kâr satışları oldu. Ons altında direnç seviyesi 5 bin 600 dolar olarak görülüyordu. Direnç noktasına ulaşmasıyla satış emirleri devreye girdi. Yüksek seviyeyi gören altın fiyatları kaldıraçlı işlem yapan yatırımcının pozisyonunu azalttı. Bazı borsa yatırım fonları ise pozisyon küçülterek geri çekilmelere neden oldu.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine geçecek ismi açıklaması bekleniyor. Bu açıklamalar da piyasaları etkiledi.
ABD'nin önde gelen finans şirketi StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson, Kevin Warsh’ın Fed başkanı olacağına dair söylentilerin Asya işlemlerinde altını baskıladığını dile getirdi.
Altın ve dolar fiyatı arasındaki bağlantı ne?
Geçen hafta altın fiyatı için son yaklaşık 20 yılın en güçlü haftası oldu. Buna karşılık ABD Doları için Mayıs 2025'ten bu yana en kötü hafta olarak kayda geçti. Bu durum, altın fiyatı ile dolar arasındaki bağlantıyı ortaya koyuyor.
Küresel işlem platformu Forex.com’da piyasa analisti olan Fawad Razaqzada, son günlerdeki yatırımcı davranışlarının "güvenli liman stratejisi ders kitabından çıkmış gibi" olduğunu söylüyor. Analiste göre, fiyat artışı, güçlü bir "korunma talebini" yansıtıyor:
"Buna karşılık yatırımcıların dolara ve tahvillere olan güveni sarsılmış görünüyor."
Geçen yıl doları, 2017'den bu yana en güçlü yıllık düşüşünü yaşadı ve diğer önemli para birimlerinden oluşan bir sepete karşı yüzde 9,5 değer kaybetti.
Birçok analist, ABD ekonomisine ilişkin belirsizlik, yatırımcıların ABD varlıklarından uzaklaşarak çeşitlendirmeye gitmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası yeni faiz indirimleri nedeniyle bu eğilimin 2026'da da süreceğini düşünüyor.