TOKİ ORDU KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE: 30 Ocak 500 bin konut projesi Ordu TOKİ kura çekilişi başladı mı, nereden izlenir? TOKİ isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

10:2430/01/2026, Cuma
TOKİ Ordu kura çekilişi, 30 Ocak tarihinde noter huzurunda gerçekleştirildi. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Ordu’da inşa edilecek 3 bin 334 konutun hak sahipleri, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan kura çekimiyle belirlendi.

Ordu’da TOKİ tarafından yapılacak 3 bin 334 konut için kura heyecanı sona erdi. 30 Ocak’ta gerçekleştirilen kura çekimiyle hak sahipleri belirlenirken, asil ve yedek liste sonuçları için gözler sonuç sorgulama ekranına çevrildi.

TOKİ ORDU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Ordu kura çekilişi 30 Ocak Cuma günü saat 11:00'da yapılıyor. Kura çekilişi Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi 'nde düzenlenecek. 

CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları asil ve yedek isim listesi, e-Devlet sistemine yüklendi. Adaylar, e-Devlet'e T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ASİL VE YEDEK LİSTE

Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

TOKİ KURA TAKVİMİ 2026

Yeni haftanın takvimine göre, 27 Ocak Salı günü Kilis'te 1170, 28 Ocak Çarşamba Sinop'ta 947, 29 Ocak Perşembe Niğde'de 2 bin 604, 30 Ocak Cuma Aksaray'da 2 bin 353, Ordu'da 3 bin 334 ve Karabük'te 1600, 31 Ocak Cumartesi günü ise Samsun'da 6 bin 397, Nevşehir'de 2 bin 368 ve Bartın'da 1620 konut için kura çekimi yapılacak.

