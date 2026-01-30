Yeni Şafak
SDG Şam ile ateşkes ve entegrasyonda anlaştı

30/01/2026, Cuma
Suriye Devlet Televizyonu'nun geçtiği son dakika bilgisine göre, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldı.
Suriye Devlet Televizyonu, Şam yönetiminin terör örgütü YPG ile ateşkeste anlaştığını duyurdu. Suriye'den yapılan açıklamada, kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldığı kaydedildi.

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Şam yönetimi ile vardığı kapsamlı ateşkes çerçevesinde hükümet güçleri, Haseke ve Kamışlı’nın merkezine konuşlandırılacak ve yerel güvenlik güçleriyle birleştirilecek.

15 GÜNLÜK ATEŞKES İLAN EDİLMİŞTİ

24 Ocak’ta Suriye Savunma Bakanlığı, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG ile varılan ateşkes kapsamında daha önce yürürlükte olan ateşkesin 15 gün süreyle uzatıldığını duyurmuştu.

Açıklamada, "Suriye Arap Ordusu'nun tüm operasyonlarını durdurma süresini, 24 Ocak 2026 saat 23:00 itibariyle 15 gün uzattığımızı ilan ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Terör örgütü YPG ile ateşkes süresini uzatmanın nedenine değinilen açıklamada, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığı ifade edilmişti.


