Bir ülke küllerinden doğuyor: Her şey Suriye için

Yıllardır Suriye’nin kuzeyini işgal altında tutan YPG’nin bölgeden süpürülmesiyle yeni Suriye yönetimi, ülkenin birliğini sağlamak için hem askeri hem de siyasi mücadele veriyor. İşgalci teröristlerin harap ettiği şehirleri özgürlüğüne kavuşturan Suriye hükümeti, yıllardır hizmetsizliğe mahkum edilen halka hizmete başladı.

ÖNCELİK MAYIN TEMİZLİĞİ EĞİTİM VE SAĞLIK

Terörden arındırılan Rakka ve Deyrizor’da ilk iş teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar temizleniyor. Suçsuz yere hapsedilen çocuklar ve yetişkinler serbest bırakılıyor. Örgütün karargaha çevirdiği eğitim kurumlarının tekrar açılması için okullar tadilata alındı. Yine teröristlerin karargah olarak kullandığı hastanelerde de hummalı bir çalışma var.

Ülkede köşe bucak temizlik var.

YOL VE KÖPRÜLER ONARILIYOR

Örgüt, işgal ettiği bölgelerde temel kamu hizmetlerinin hiçbirini gerçekleştirmemiş. Rakka ve Deyrizor’da şehir merkezlerinden ara sokaklara, kamu kurumlarından hastanelere kadar pek çok yer bakımsızlıktan çökmek üzere. Yolların bakımsızlığı nedeniyle araçlar da hurdaya dönmüş. Çukurlarla dolu yollarda onarım çalışmaları başladı. YPG’nin zarar verdiği 2 köprü de tadilata alındı. Halk da hükümete destek için gönüllü olarak sokakları temizliyor.

RCELL KULLANIMI YASAKLANDI

Bölgede elektrik günde yalnız 2 saat veriliyor, internet erişimi de kısıtlıydı. Halk Rcell (Rojovacell) sim kartları kullanmaya zorlanıyordu. Kullanıcı bilgilerini doğrudan MOSSAD ve CIA’a gönderen Rojovacell kartlarının satışı yasaklandı. Bölgede Syriatell ve AMTN hatları için baz istasyonları kurulmaya başlandı. Ayrıca elektrik hatları da elden geçiriliyor.

ÜÇ YILDIZLI SURİYE BAYRAĞI DALGALANIYOR

Suriye ordusunun bölgeye adım atışıyla birlikte halk ifade özgürlüğüne kavuştu. Bölgede artık, daha önce terör örgütü YPG’nin tutuklama sebebi saydığı üç yıldızlı Suriye bayrağı dalgalanıyor. Evler ve kamusal alanlar üç yıldızlı Suriye bayraklarıyla donatıldı. Bölge halkı ve askerler birbirine destek oluyor.

Mustafa el-Duri

Uyuşturucunun kökü kazınacak

Suriye ordusu, yıllarca terör ve uyuşturucu bataklığına sürüklenen Rakka’da güvenliği adım adım tesis ediyor. İç Güvenlik Güçleri, kentin tamamında asayişi sağlamak için yoğun mesai yürütüyor. İç Güvenlik Rakka Sorumlusu Mustafa el-Duri, kente girdiklerinde güvenliğin tamamen çöktüğü, enkaz halinde bir şehirle karşılaştıklarını söyledi. El-Duri, “Güvenlik seviyesi sıfırdı” dedi. Rakka’da özellikle PKK/YPG döneminden kalan uyuşturucu ağının yaygınlığına dikkat çeken el-Duri, Captagon ve benzeri yasaklı maddelerin il genelinde adeta kol gezdiğini, zehirle mücadele için 24 saat esasına dayalı gezici güvenlik timleri oluşturduklarını anlattı. Uyuşturucu ile mücadelede taviz verilmeyeceğini belirten el-Duri, Narkotikle Mücadele birimlerinin de Rakka’ya konuşlandırılacağını ve uyuşturucunun kökünü kazıyacaklarını ifade etti. Mustafa el-Duri, hapishanedeki mahkumlar ve YPG'nin tünel ağıyla ilgili de şu bilgileri verdi:

* Küçük yaştaki tutuklular serbest bırakılacak. Katil katildir, tecavüzcü tecavüzcüdür, onlar hapiste kalacak. Ancak siyasi suçlamalar ve benzeri dosyalar yeniden değerlendirilecek.

* PKK/YPG’nin kazdığı, halkın güvenliğini tehdit eden tünellerin tamamı imha edilecek.







