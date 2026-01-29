AGD’den “yanlış anlaşıldık” açıklaması: Suriye’nin kuzeyi terörden temizleniyor

Saadet Partisi’ne yakınlığıyla bilinen Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV), Suriye’nin kuzeyinde yaşanan gelişmelere yönelik yaptığı “Rojava’da İnsani Kriz” başlıklı açıklaması kamuoyundan tepki çekince yeni bir bildiri yayımladı. İlk açıklamada, terör örgütü PKK ve uzantılarının “Suriye Kürdistanı" anlamına gelen “Rojava" ifadesini kullanan AGD ve MGV, düzeltme metninde “Terörden temizlenen Suriye'nin kuzeyi” ifadesine yer verdi.
AGD/MGV, ilk yapılan açıklamada terör örgütü PKK ve uzantılarının kullandığı argümanlara yer verdi. Kobani, Rojava gibi ifadeler kullanarak bölgedeki operasyonların mağduriyet oluşturabileceğine dikkat çeken AGD/MGV tepkiyle karşılandı. Dernek, bu açıklamanın ardından yeni bir bildiri yayınlamak zorunda kaldı. O bildiride, “Bir önceki açıklama, terör örgütü SDG’ye yönelik operasyonların meşruiyetini sorgulama amacını kesinlikle gütmemektedir. Metinde vurgulanmak istenen husus Suriye’nin kuzeyinin terörden temizlendiği bir süreçte bu sürecin önüne geçecek farklı mağduriyetlere yol açılmaması hassasiyetidir. Zira böyle bir husus en başta bölgedeki ayrılıkçı grupların ekmeğine yağ sürecektir.” ifadelerine yer verildi.
Süreci takip etmiyorlar
İlk açıklamada, “Suriye’de, özellikle Kobani’de meydana gelen olaylar sırasında masum siviller çok zor şartlar altında kalmıştır. Çok sayıda insan temel ihtiyaçlara erişimde ciddi sıkıntılar yaşamış, büyük bir mağduriyetle karşı karşıya kalmıştır.” İfadeleri kullanılmıştı. İnsani yardım koridorlarının açılmış olmasına rağmen derneğin ilk açıklamasında koridor açılmasını tavsiye etmesi de süreci takip etmediklerine ilişkin yorumlara neden oldu.