AGD’den “yanlış anlaşıldık” açıklaması: Suriye’nin kuzeyi terörden temizleniyor

AGD/MGV, ilk yapılan açıklamada terör örgütü PKK ve uzantılarının kullandığı argümanlara yer verdi. Kobani, Rojava gibi ifadeler kullanarak bölgedeki operasyonların mağduriyet oluşturabileceğine dikkat çeken AGD/MGV tepkiyle karşılandı. Dernek, bu açıklamanın ardından yeni bir bildiri yayınlamak zorunda kaldı. O bildiride, “Bir önceki açıklama, terör örgütü SDG’ye yönelik operasyonların meşruiyetini sorgulama amacını kesinlikle gütmemektedir. Metinde vurgulanmak istenen husus Suriye’nin kuzeyinin terörden temizlendiği bir süreçte bu sürecin önüne geçecek farklı mağduriyetlere yol açılmaması hassasiyetidir. Zira böyle bir husus en başta bölgedeki ayrılıkçı grupların ekmeğine yağ sürecektir.” ifadelerine yer verildi.