SDG tüm çocuklara işkence yaptı

Suriye ordusunun YPG/SDG’nin elinden kurtardığı El-Aktan Hapishanesi’nden çıkarılan çocukların tanıklıkları, örgütün yüzlerce çocuğu ağır işkencelere ve uzun hapis cezalarına maruz bıraktığını gözler önüne serdi. Hapishaneden kurtarılan çocuklar arasında yer alan 16 yaşındaki Muhammed Şahin Cundiyye de bu zulmün mağdurlarından biri oldu. Yeni Şafak’a konuşan Cundiyye, yıllarca maruz kaldığı işkenceyi ve kendisine yöneltilen asılsız suçlamaları anlattı.

BANA 20 YIL HAPİS CEZASI VERDİLER

Türkiye’ye gitmek için yola çıktığını belirten Cundiyye, “Türkiye’ye gitmeye çalışıyordum. Sınırı geçemediğim için geri döndüm. YPG/SDG’liler beni orada yakaladı. Daha sonra bir sorgucu yanıma geldi. Bana Türkiye’den birileriyle iletişimde olduğumu söyledi. Ama hiçbir şeyi kabul etmedim. Sadece Türkiye’ye gitmeye çalıştığım için bana 20 yıl ceza verildi” diye konuştu. ‘Türkiye dosyası’ adı altında çocukların tutuklu olduğunu ifade eden Cundiyye, “Birinin üstünde bir şey buldukları anda hemen ‘Türkiye dosyası’ gibi şeyler yazıyorlar. Bu insanlara siz Türkiye’ye çalışıyorsunuz, hainsiniz diyorlardı. Türkiye bağlantısını kurdukları için bize daha ağır işkence uyguluyorlardı” ifadelerini kullandı.

Hapishaneden kurtarılan Muhammed Şahin Cundiyye, özgürlüğe kavuştuğu an kameralara böyle gülümsedi.

ÇOCUKLAR İŞKENCEDE ÖLDÜ

Örgüt militanlarının hapishanedeki çocuklara şiddet uyguladığı anlatan Cundiyye, “Hapiste çok zulüm var. Sorguda insanlara çok işkence ediyorlar. Çocukları el ve ayaklarından tavana asıyorlardı. Sopalarla dövüp, vücutlarına elektrik veriyorlardı. Her şeyle vuruyorlardı. Bazılarının kolunu, bacağını kullanamaz hale getirdiler. Üç yıldır felçli olan biri vardı, tamamen hareketsizdi. İşkence yüzünden ölen çocuklar oldu. Bize çok garip şeyler yaşattılar. Yemek ve su vermediler. 3 gün boyunca soğukta bekledik” dedi.

SURİYE ORDUSU BİZİ KURTARDI

Suriye ordusunun şehri kurtarmasıyla hapishanenin de kuşatma altına aldığını ifade eden Cundiyye, “Sonra Suriye ordusu geldi. İsimlerimizi yazdılar, fotoğraflarımızı çektiler. ‘İnşallah hepiniz birkaç gün içinde çıkacaksınız’ dediler. Ben ertesi gün çıktım” şeklinde konuştu.

126 çocuk daha serbest kaldı

Suriye hükümeti, Rakka kırsalındaki El-Aktan Hapishanesi’nde tutuklu bulunan ve yaşları 18’in altında olan 126 çocuk ve reşit olmayanın serbest bırakıldığını duyurdu. Tahliyeler, hapishanenin yönetiminin Suriye devletinin kontrolüne geçmesinin ardından gerçekleşti. Hapishane yönetimi, İçişleri ve Adalet bakanlıklarına devredilirken, Suriye Adalet Bakanlığı tüm tutukluların dosyalarını incelemek üzere özel komiteler kurulduğunu açıkladı. Yetkililer, özellikle çocuk ve küçüklerin dosyalarının insani öncelik kapsamında ele alındığını, ailelerden gelen bilgiler doğrultusunda hızlı şekilde işlem yapıldığını ve her vakanın güvenlik, adalet ve insan hakları çerçevesinde ayrı ayrı değerlendirildiğini bildirdi. Böylece hapishaneden kurtarılan çocuk sayısı 252'ye ulaştı.











