Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde 2026 yılının ilk taksit ödemeleri için süre daralıyor. Motor hacmine ve araç yaşına göre yaklaşık 593 TL'den başlayıp 274 bin 415 TL'ye kadar ulaşabilen MTV birinci taksi hafta başında sona erecek. Araç sahiplerinin gecikme cezası yaşamamak için ödemelerini 2 Şubat Pazartesi gününe kadar yapması gerekiyor. Peki, MTV 1. taksit ödemesi nasıl yapılıyor? MTV ödeme nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılı bilgiler.

1 /7 MTV ödemelerinde son tarihi kaçıran araç sahipleri faiz ödemek zorunda kalacak. Peki MTV ödemesi için son tarih ne zaman? MTV taksit ödemesi nasıl yapılıyor? Bankaların MTV taksit seçenekleri neler? Banka banka MTV ödemesi nasıl yapılır?

2 /7 MTV ÖDEMESİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

MTV ödemeleri her yıl olduğu gibi iki eşit taksitte yapılıyor. 1. taksit ödeme dönemi: 1 Ocak – 2 Şubat 2026 2. taksit ödeme dönemi: 1 Temmuz – 31 Temmuz 2026 MTV'nin ilk taksitinin ödenmesi için son gün normal şartlarda 31 Ocak'tı. Ancak bu tarih hafta sonuna denk geldiği için son ödeme tarihi 2 Şubat Pazartesi olarak belirlendi. Araç sahiplerinin taksitlerini bu tarihler arasında tamamlamaları gerekiyor. Aksi takdirde gecikme faizi uygulanabiliyor.







3 /7 HANGİ ARAÇ SAHİBİ NE KADAR MTV ÖDEYECEK?

Son tarih için 5 gün kalırken, MTV taksit ödemesi aracın model yılı, cinsi, motor silindir hacmi, motor gücü, azami toplam ağırlığı gibi faktörlere göre değişiyor. Örneğin, motor silindir hacmi 1300 olan ve fiyatı 541 bin TL'yi aşan 1-3 yaş aralığındaki araç için 6.903 TL, 4-6 yaş 4.807 TL, 7-11 yaş 2.693 TL MTV ödenmesi gerekiyor. 1301- 1600 arası motor silindir hacmi ve fiyatı 541 bin TL'yi aşan araç sahipleri 1-3 yaşta 12.028 TL, 4-6 yaşta 9.012 TL, 7-11 yaşta 5.220 TL MTV ödeyecek.

4 /7 Motor Silindir Hacmi Taşıt Değeri (Matrah) 2026 Yıllık MTV 1300 cc ve altı 420.700 TL'yi aşmayanlar 6.903 TL 1301 – 1600 cc 420.700 TL'yi aşmayanlar 12.028 TL 1601 – 1800 cc 1.052.500 TL'yi aşmayanlar 21.252 TL 1801 – 2000 cc 1.052.500 TL'yi aşmayanlar 33.498 TL

5 /7 GECİKTİREN FAİZLE GERİ ÖDEYECEK

MTV taksitini belirlenen tarih aralığında ödemeyen araç sahipleri, 6183 sayılı Kanun kapsamında belirlenen aylık %3,7 oranında gecikme zammı uygulanacak.

6 /7 Aynı zamanda MTV borcu olan araçların fenni muayenesi yapılamayacak ve borç ödenene kadar araç satışı gerçekleştirilemeyecek.