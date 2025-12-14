İstanbul'da özel hastanenin kurşunlanmasına ilişkin 8 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, dün Piyalepaşa Mahallesi’nde özel bir hastanenin silahla hedef alınmasıyla ilgili çalışma başlattı. İncelemede, hastanenin giriş kapısına kurşunların isabet ettiği ve binanın taşınma aşamasında olduğu belirlendi. Olayla bağlantılı bazı kişiler tarafından pankart açılarak provokasyon yapılmaya çalışıldığı da tespit edildi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için bugün belirlenen adreslere operasyon düzenledi.