Galeriye patlayıcı maddeyle saldırı: Beş gözaltı

00:4612/12/2025, Cuma
DHA
İzmir'de bir otomobil galerisine patlayıcı madde atılmasına ilişkin başlatılan çalışma sonucunda beş kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir otomobil galerisine patlayıcı maddeyle saldırı gerçekleştirildi. Polis, olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Beyazevler Mahallesi'ndeki bir otomobil galerisinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından galeriye patlayıcı madde ile saldığı düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmada kimlikleri belirlenen D.G., M.Y.E., E.D.K., C.K. ve G.K. adlı 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada ise 2 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



