'Miras' için ailesini katledip intihar süsü verdi

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüpheli M.A.’nın olay günü İzmir merkezden Torbalı’ya geldiği, cinayet öncesinde farklı iş yerlerinden pamuk, kolonya ve eldiven temin ettiği tespit edildi. İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dijital materyaller üzerinde yaptığı incelemede ise kan donduran bir detay ortaya çıktı. Şüphelinin, olay öncesinde video paylaşım sitesi üzerinden

"tabanca ses desibel seviyeleri"