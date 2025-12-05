Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mardin
18 yaşındaki İbrahim'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

18 yaşındaki İbrahim'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

17:535/12/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
18 yaşındaki İbrahim'in ölümüne ilişkin şüphelilere tutuklama kararı
18 yaşındaki İbrahim'in ölümüne ilişkin şüphelilere tutuklama kararı

Mardin’in Dargeçit ilçesinde İbrahim Dilek’in (18) silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında kurulan özel ekibin çalışmasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Cinayetin ardından aileler arasında başlayan husumet, kanaat önderlerinin araya girmesiyle barışla sonlandırıldı.

Olay, 17 Kasım'da Dargeçit ilçesi Saray Mahallesi Kılavuz Caddesi'ndeki Seyit Hasan Camisi önünde meydana geldi. Silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Dilek, hayatını kaybetti. Dilek ailesi tarafından toprağa verildi. Cinayetin aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Dargeçit Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Özel ekip, ilçedeki tüm güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Teknik ve saha çalışmaları sonucu ekipler, belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3’ü, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Husumet sonlandırıldı

Öte yandan, cinayet sonrası İbrahim Dilek'in ailesi ile şüphelilerin aileleri olan Gümüş ve Kılıç aileleri arasındaki husumetin sona erdirilmesi amacıyla, ilçedeki kanaat önderleri çalışma başlattı. Aileler,kanaat önderlerinin olumlu yanıt verdi. Bunun üzerine, kırsal Kılavuz Mahallesi’ndeki taziye evinde bir araya gelen aile bireyleri, tokalaşıp husumeti sonlandırdı.






#Mardin
#cinayet
#husumet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HEMŞİRE MAAŞI HESAPLAMA EKRANI 2026: 5 aylık enflasyon farkı ile 2026’da hemşire maaşı ne kadar olacak?