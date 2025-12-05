Yeni Şafak
Damat katliamı: Kayınbabası ve kayınbiraderini öldürdü

12:255/12/2025, Cuma
Diyarbakır'da aile faciası.
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde tartıştığı kayınbabası ve kayınbiraderini öldüren damat, jandarma operasyonuyla yakalandı. Olayla bağlantılı 5 kişi daha gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde tartıştığı kayınbabası ve kayınbiraderini silahla öldüren damat M.K., jandarmanın operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 5 kişi daha gözaltına alındı.

Korkunç olay, dün gece Ergani’nin Canveren köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.K., kayınbabası M.C.T. ve kayınbiraderi M.T. ile tartıştıktan sonra yanında getirdiği silahla ateş açtı. Yaralanan baba ve oğul, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma, kısa sürede bölgeye gelerek M.K. ve olaya karıştığı tespit edilen 5 kişiyi operasyonla yakaladı.

Gözaltındaki 6 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



