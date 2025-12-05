Damat katliamı: Kayınbabası ve kayınbiraderini öldürdü

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde tartıştığı kayınbabası ve kayınbiraderini silahla öldüren damat M.K., jandarmanın operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 5 kişi daha gözaltına alındı.

Korkunç olay, dün gece Ergani’nin Canveren köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.K., kayınbabası M.C.T. ve kayınbiraderi M.T. ile tartıştıktan sonra yanında getirdiği silahla ateş açtı. Yaralanan baba ve oğul, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi.