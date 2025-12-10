Yeni Şafak
Kayseri'de cinayeti: Eşini öldüremeyince başka bir kadını öldürdü

10:0010/12/2025, Çarşamba
G: 9/12/2025, Salı
IHA
Foto: İHA
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Y.Ş.'nin evine giden emekli başçavuş İ.Ş. (51), eve giremeyince bina görevlisinin karısını bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, 1,5 yıldır boşanma aşamasında olduğu Y.Ş.'nin ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Yuva Sokaktaki evine girmeye çalışan İ.Ş. kapıyı açamayınca binanın dışına çıktı.


Bina girişinde görevlinin eşi M.G. (36) ile karşılaşan İ.Ş., M.G.'yi çok sayıda bıçak darbesi ile yaraladı.

KURTARILAMADI

İ.Ş. olayın ardından kaçarken, durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.G., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan İ.Ş. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

