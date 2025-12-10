Kayseri'de cinayeti: Eşini öldüremeyince başka bir kadını öldürdü

Edinilen bilgiye göre, 1,5 yıldır boşanma aşamasında olduğu Y.Ş.'nin ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Yuva Sokaktaki evine girmeye çalışan İ.Ş. kapıyı açamayınca binanın dışına çıktı.

Bina girişinde görevlinin eşi M.G. (36) ile karşılaşan İ.Ş., M.G.'yi çok sayıda bıçak darbesi ile yaraladı.

İ.Ş. olayın ardından kaçarken, durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.G., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.