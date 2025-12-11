İzmirlilerden CHP'li belediyeye veryansın: Bornova çöp istemiyor Karşıyaka çöp istemiyor Menemen çöp istemiyor!





'HALK SİZE OY VERDİ: SORUN ÇÖZÜN DEDİK SORUN ÜRETİN DEMEDİK'





Grup adına basın açıklaması yapan eski muhtar Dursun Ali Kazar, "İzmir Harmandalı sorununu görmüyor. 30 ilçe var. Bir de Büyükşehir Belediye Başkanlığı var. Bir araya gelip, çöp sorununu çözeceklerine, İzmir'in sorunlarını çözeceklerine çocuk gibi 'Misketlerimi verin, ben oynamıyorum' diyen bir zihniyet, ilçeleri yönetiyor. Bornova çöp istemiyor. Karşıyaka çöp istemiyor. Menemen çöp istemiyor. Siz bu çöpü üretiyor musunuz, o zaman çöpünüzü çözün. Halk size oy verdi. 'Sorunlarımızı çözün, sorun üretin' demedik. Harmandalı halkı sahipsiz değildir ve olamaz. Harmandalı'nın 2'nci Ümraniye olmasını istemiyoruz. Lütfen şu Harmandalı'ya sahip çıkın. Harmandalı'yı yok etmeyin" diye konuştu.















