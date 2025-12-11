Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
İzmirlilerden CHP'li belediyeye veryansın: Bornova çöp istemiyor Karşıyaka çöp istemiyor Menemen çöp istemiyor!

İzmirlilerden CHP'li belediyeye veryansın: Bornova çöp istemiyor Karşıyaka çöp istemiyor Menemen çöp istemiyor!

09:2311/12/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber

İzmir'in Çiğli ilçesindeki Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nde çöp depolanması sürerken; duruma tepki gösteren mahalleli adına açıklama yapan Dursun Ali Kazar, "Harmandalı'nın 2'nci Ümraniye olmasını istemiyoruz. Lütfen şu Harmandalı'ya sahip çıkın. Harmandalı'yı yok etmeyin" dedi. ''Halk size oy verdi. 'Sorunlarımızı çözün, sorun üretin' demedik'' ifadelerini kullanan vatandaşlar İzmir'i saran çöp sorununa karşı çözüm odaklı bir adım bekliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nde geçici olarak çöp depolanmasına devam edilmesi nedeniyle bir araya gelen Cumhuriyet Mahallesi sakinleri, duruma tepki gösterdi.


'HALK SİZE OY VERDİ: SORUN ÇÖZÜN DEDİK SORUN ÜRETİN DEMEDİK'


Grup adına basın açıklaması yapan eski muhtar Dursun Ali Kazar, "İzmir Harmandalı sorununu görmüyor. 30 ilçe var. Bir de Büyükşehir Belediye Başkanlığı var. Bir araya gelip, çöp sorununu çözeceklerine, İzmir'in sorunlarını çözeceklerine çocuk gibi 'Misketlerimi verin, ben oynamıyorum' diyen bir zihniyet, ilçeleri yönetiyor. Bornova çöp istemiyor. Karşıyaka çöp istemiyor. Menemen çöp istemiyor. Siz bu çöpü üretiyor musunuz, o zaman çöpünüzü çözün. Halk size oy verdi. 'Sorunlarımızı çözün, sorun üretin' demedik. Harmandalı halkı sahipsiz değildir ve olamaz. Harmandalı'nın 2'nci Ümraniye olmasını istemiyoruz. Lütfen şu Harmandalı'ya sahip çıkın. Harmandalı'yı yok etmeyin" diye konuştu.






BÜYÜK BİR FELAKETİN EŞİĞİNDELER


Mahalle sakinlerinden Hüseyin Özdem ise "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin hemen altında meydana gelen çatlaklar her geçen gün büyüyor. Bizlerin bu mahallede ikametgah etmesi çok ciddi mağduriyetlere yol açıyor. Harmandalı'da ikinci bir Ümraniye, büyük bir felaket yaşanmak üzeredir" diye konuştu.



#izmir
#harmandalı
#çöp
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSUNDA SÜRE DARALIYOR: TOKİ başvurusu yapmayanlar için dikkat çeken detay!