Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Dolmuş şoförüne silahlı saldırı düzenleyen şoför tutuklandı

Dolmuş şoförüne silahlı saldırı düzenleyen şoför tutuklandı

17:337/12/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Ersan A., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Ersan A., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun’da yolcu alma sırası yüzünden aralarında husumet bulunan meslektaşını tabancayla vurarak yaralayan dolmuş şoförü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Canik ilçesi Dereler Mahallesi Dereler Mezarlığı’nın alt kısmında dün meydana geldi. Dolmuş minibüsünün şoförü Murat A. (36), seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Sol koluna isabet eden kurşun çıkış yapan sürücü, kendi aracıyla gittiği özel hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Ersan A.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan silahlı saldırganın aynı hatta çalışan dolmuş şoförü olduğu ve yolcu alma sırası yüzünden Murat A. ile aralarında husumet bulunduğu öğrenildi. Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen Ersan A., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ersan A., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

#Samsun
#Silahlı saldırı
#Dolmuş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Formula 1 şampiyonu kim oldu, Lando Norris Max Verstappen Oscar Piastri mi kazandı?