Dolmuş şoförüne silahlı saldırı düzenleyen şoför tutuklandı

Olay, Canik ilçesi Dereler Mahallesi Dereler Mezarlığı’nın alt kısmında dün meydana geldi. Dolmuş minibüsünün şoförü Murat A. (36), seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Sol koluna isabet eden kurşun çıkış yapan sürücü, kendi aracıyla gittiği özel hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Ersan A.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan silahlı saldırganın aynı hatta çalışan dolmuş şoförü olduğu ve yolcu alma sırası yüzünden Murat A. ile aralarında husumet bulunduğu öğrenildi. Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen Ersan A., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ersan A., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.