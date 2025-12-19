Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
FETÖ elebaşının yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı

FETÖ elebaşının yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı

11:1219/12/2025, Cuma
G: 19/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Foto:TRT Haber
Foto:TRT Haber

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kararı bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranması bulunan, Bank Asya hesaplarında artış olan ve sözde sohbetlere katıldığı tespit edilen örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in ağabeyi Salih Gülen'in oğlu Yasir Gülen'in İstanbul'da olduğu belirlendi.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin Ümraniye'de saklandığı adresi tespit etti.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.



#Yasir Gülen
#FETÖ
#son dakika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 19 ARALIK: 11. Yargı Paketi ne zaman onaylanacak? İnfaz düzenlemesi, genel af...