FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY’nin Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Merkez Bankası, BDDK, EPK, SPK gibi kurumları hedef alan kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü. İlgili bakanlıklar bünyesinde oluşturulan birimler ile kolluk birimlerinin çalışmaları sonucunda 6'sı aktif görevde, 13'ü ihraç edilmiş olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.