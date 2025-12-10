Nevşehir'de aranan iki FETÖ hükümlüsü yakalandı

Nevşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu için aranan 2 hükümlü yakalandı. FETÖ mensubu hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, "terör örgütü üyesi" olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.U. ile 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan B.D'yi yakaladı.
FETÖ mensubu hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.