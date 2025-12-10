Yeni Şafak
FETÖ firarisi ihraç icra müdürü saklandığı evde kıskıvrak yakalandı

09:5610/12/2025, Çarşamba
G: 10/12/2025, Çarşamba
IHA
Yakalanan FETÖ yükümlüsü
Yakalanan FETÖ yükümlüsü

Adana’da FETÖ/PDY’nin adliye mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ihraç icra müdürü, saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.K.’yi yakalamak için çalışma başlattı.


FETÖ’nün adliye yapılanmasında faaliyet yürüten ihraç icra müdür olan şahsın Yüreğir ilçesinde bir evde saklandığı belirlendi. TEM ekipleri adrese operasyon yaparak firari hükümlüyü yakaladı.

Emniyet ve adliyede işlemleri yapılan hükümlü ardından cezaevine teslim edildi.




