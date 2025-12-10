Yeni Şafak
Adana'da sulama kanalına devrilen minibüsteki 18 kişi yaralandı

Adana'da sulama kanalına devrilen minibüsteki 18 kişi yaralandı

10/12/2025
AA
Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

Irmakbaşı Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 FP 3243 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan 18 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.



