Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sürücüsüz hareket eden araç durağa çarptı

Sürücüsüz hareket eden araç durağa çarptı

17:069/12/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
<p></p>

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde park halindeyken hareket eden hafif ticari araç otobüs durağına çarptı. Yaşananlar güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Olay, Cami Mahallesi Tuzla Caddesi’nde meydana geldi. Park edilen 41 AZ 112 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle hareket etmeye başladı.


Rampa aşağı ilerleyen araç, karşı şeride geçerek yol kenarındaki otobüs durağına çarparak durabildi. Kaza sırasında durakta kimsenin bulunmaması nedeniyle yaralanan olmadı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


 Kayıtlarda, park halindeki aracın aniden hareket ederek durağa çarpması yer alıyor.

#Kocaeli
#Darıca
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU E DEVLET EKRANI 2025: TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi duyuruldu mu?