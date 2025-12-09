Yeni Şafak
Bursa'da ışık ihlali kaza getirdi: 2 yaralı

Bursa'da ışık ihlali kaza getirdi: 2 yaralı

17:19 9/12/2025, Salı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kırmızı ışıkta geçen otomobil ile cip çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Ahmet Türkel çevre yolu İsaören kavşağında meydana geldi. Hamidiye Mahallesi Park Caddesi’nden kavşağa giren Orhan Y. (37) yönetimindeki 16 LV 877 plakalı otomobil ile Ayşenur T. (33) yönetimindeki 16 PL 420 plakalı cip çarpıştı.

Cip sürücüsü ile otomobildeki yolcu Veysel A. (72) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.




#Bursa
#kaza
#ihlal
