Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Seda Ekinci
10:0716/03/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Akdeniz'de korkutan deprem
Akdeniz açıklarında sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntının büyüklüğü 4.8 olarak ölçüldü.

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre deprem 16 Mart 2026 saat 09.46’da gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Akdeniz açıkları olduğu belirtilirken, sarsıntının 15 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

Depremin koordinatları 34.16367 kuzey enlemi ve 25.5645 doğu boylamı olarak açıklandı.

İlk belirlemelere göre depremle ilgili herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı. Yetkililer gelişmeleri takip ediyor.



#deprem
#AFAD
#Akdeniz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
