AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre deprem 16 Mart 2026 saat 09.46’da gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Akdeniz açıkları olduğu belirtilirken, sarsıntının 15 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

Depremin koordinatları 34.16367 kuzey enlemi ve 25.5645 doğu boylamı olarak açıklandı.

İlk belirlemelere göre depremle ilgili herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı. Yetkililer gelişmeleri takip ediyor.