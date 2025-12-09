Van'da buzlanmış yolda zincirleme kaza

Arkasından gelen hafif ticari araç ile bir otomobil de duramayıp, refüjdeki otomobile çarpınca zincirleme kaza yaşandı. Kazada araçlardaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ekipler tarafından araçlardan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.